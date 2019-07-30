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РИА Новости

В Румынии глава МВД подал в отставку через шесть дней после назначения

Вчера, 15:12
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CC BY 2.0 / Partidul Social Democrat from Romania / Министр внутренних дел Румынии Николай Мога
Министр внутренних дел Румынии Николай Мога
CC BY 2.0 / Partidul Social Democrat from Romania /
Министр внутренних дел Румынии Николай Мога. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Румынии Николай Мога сообщил во вторник, что уходит в отставку всего через шесть дней после назначения на должность.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 24 июля подписал указ о назначении министра.
"В результате разговоров с премьер-министров Виорикой Данчилэ я принял решение отказаться от должности министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить остатки престижа министерства, который пострадал из-за действий сотрудников, которые должны быть уволены или наказаны", - сказал Мога журналистам.
Он сообщил, что его решение связано со скандалом вокруг убийства 15-летней девушки в городе Каракал. По данным следствия, Александра Мэчешану трижды звонила в службу 112, она сообщила, что ее похитил и изнасиловал неизвестный мужчина. Девушку нашли только через 19 часов, к тому времени она была мертва. Подозреваемый был задержан, он может быть причастен к убийству еще одной девушки.
"За те шесть дней, что я руководил МВД, были приложены все усилия, чтобы найти виновных в трагедии в Каракале. Расследования продолжатся, я верю в достойных и профессиональных людях из министерства, которые сумеют довести до конца то, что мы начали вместе", - отметил Мога.
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