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РИА Новости

СМИ: из Испании отозвали напавшего на жену и дочь египетского дипломата

Вчера, 15:07
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МАДРИД, 30 июл – РИА Новости. Власти Египта приняли решение отозвать из Испании высокопоставленного сотрудника диппредставительства в Испании, который напал на супругу и дочь в общественном месте.
Дипломат уже покинул территорию страны, заявили источники в МИД Испании, сообщает агентство Europa Press. Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что в отношении дипломата будет возбуждено дело в Египте.
В правоохранительные органы поступил сигнал о том, что мужчина напал на свою жену и 14-летнюю дочь в одном из торговых центров под Мадридом, сообщило накануне издание Eldiario.es. Мужчина, которого издание называет Тарек А.,и жертвы имели дипломатические паспорта. Они были доставлены в участок для разбирательств. Было установлено, что ранее мужчина уже участвовал в аналогичном инциденте.
В отделение прибыли сотрудники египетского посольства, после разговора с ними женщина отказалась подписывать протокол, подготовленный сотрудниками Гражданской Гвардии в связи с фактами гендерного насилия.
После инцидента МИД Испании связался с египетским представительством и обратился с просьбой отозвать дипломата из страны.
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