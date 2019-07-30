СМИ: из Испании отозвали напавшего на жену и дочь египетского дипломата

МАДРИД, 30 июл – РИА Новости. Власти Египта приняли решение отозвать из Испании высокопоставленного сотрудника диппредставительства в Испании, который напал на супругу и дочь в общественном месте.

В правоохранительные органы поступил сигнал о том, что мужчина напал на свою жену и 14-летнюю дочь в одном из торговых центров под Мадридом, сообщило накануне издание Eldiario.es. Мужчина, которого издание называет Тарек А.,и жертвы имели дипломатические паспорта. Они были доставлены в участок для разбирательств. Было установлено, что ранее мужчина уже участвовал в аналогичном инциденте.