Большинство выпускников подмосковных колледжей работает по специальности

"Более 60% выпускников подмосковных колледжей и техникумов трудоустраиваются по профессии. За пять лет этот показатель увеличился на 25%", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области - регионального министра образования Ольгу Забралову.

Отмечается, что в последние годы выросло количество выпускников девятых классов, которые выбирают профессиональное образование. "Если в 2014 году конкурс был один человек на место, то в этом он уже вырос до семи человек. Отбор довольно жесткий и мы отбираем лучших", - говорится в сообщении.