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Новости Подмосковья

Большинство выпускников подмосковных колледжей работает по специальности

Вчера, 14:55
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© Fotolia / luckybusinessСтуденты во время экзамена
Студенты во время экзамена
© Fotolia / luckybusiness
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Большая часть выпускников колледжей и техникумов Московской области трудоустраивается по специальности, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.

"Более 60% выпускников подмосковных колледжей и техникумов трудоустраиваются по профессии. За пять лет этот показатель увеличился на 25%", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области - регионального министра образования Ольгу Забралову.

Отмечается, что в последние годы выросло количество выпускников девятых классов, которые выбирают профессиональное образование. "Если в 2014 году конкурс был один человек на место, то в этом он уже вырос до семи человек. Отбор довольно жесткий и мы отбираем лучших", - говорится в сообщении.
По данным министерства образования Подмосковья, в регионе функционирует 49 колледжей, ежегодно в их стены приходят порядка 17 тысяч абитуриентов.
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