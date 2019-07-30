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РИА Новости

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
© РИА Новости / Александр Кряжев
ГОРКИ, 30 июл — РИА Новости. Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
"Он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года. Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с представителями экспертного сообщества по вопросам социально-экономического развития
Дмитрий Медведев
Премьер-министр России
Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, если рассчитанная величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте ниже прожиточного минимума пенсионера на текущий финансовый год, то для установления социальной доплаты к пенсии на очередной финансовый год будет использоваться величина прожиточного минимума на текущий год, а не рассчитанная.
Правительство 27 июля приняло проект распоряжения, в соответствии с которым регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Сегодня федеральные социальные доплаты получают почти четыре миллиона пенсионеров в 69 регионах. Ее средний размер — около двух тысяч рублей. Региональные доплаты выплачиваются в 16 субъектах, их получают 2,63 миллиона пенсионеров. В этом случае средний размер доплаты составляет чуть больше пяти тысяч рублей.
Надбавки к пенсиям пересчитали после оглашения послания президента Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин поручил "немедленно устранить" несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату. Президент отметил, что власти должны сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого индексировать ее.
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Дмитрий МедведевПравительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Как работать, так давай на все 100%))) А как обратно, они минимум рассчитывают. Нет уж, считайте МАКСИМУМ!!
30 июля, 17:49
Vladimir Liberzon
16160104
сю нано омманут.найдут лазейку,если уже не нашли.скорее всего прожиточный минимум устремиться к нолю
30 июля, 16:42
ssedovsckij
9551509
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