Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

ГОРКИ, 30 июл — РИА Новости. Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

"Он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года. Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров". Дмитрий Медведев Премьер-министр России Премьер-министр России

Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, если рассчитанная величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте ниже прожиточного минимума пенсионера на текущий финансовый год, то для установления социальной доплаты к пенсии на очередной финансовый год будет использоваться величина прожиточного минимума на текущий год, а не рассчитанная.

Правительство 27 июля приняло проект распоряжения, в соответствии с которым регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.

Сегодня федеральные социальные доплаты получают почти четыре миллиона пенсионеров в 69 регионах. Ее средний размер — около двух тысяч рублей. Региональные доплаты выплачиваются в 16 субъектах, их получают 2,63 миллиона пенсионеров. В этом случае средний размер доплаты составляет чуть больше пяти тысяч рублей.