Ситуация с лесными пожарами требует оперативных мер, заявил Медведев

ГОРКИ, 30 июл - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в России сложная и требует скоординированных оперативных мер и по линии регионов, и по линии федерального центра, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На совещании с вице-премьерами во вторник глава кабмина заслушал доклады главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя МЧС Евгения Зиничева о работе по борьбе с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов страны.