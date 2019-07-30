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РИА Новости

Ситуация с лесными пожарами требует оперативных мер, заявил Медведев

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 30 июля 2019
Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 30 июля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 30 июл - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в России сложная и требует скоординированных оперативных мер и по линии регионов, и по линии федерального центра, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На совещании с вице-премьерами во вторник глава кабмина заслушал доклады главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя МЧС Евгения Зиничева о работе по борьбе с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов страны.
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"Они (лесные пожары) сейчас во многих местах в нашей стране и очевидно, что ситуация сложная, требует скоординированных оперативных мер как по линии региональных властей, так и по линии федерального центра", - заявил Медведев на совещании.
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