В Хабаровском крае могут возбудить дело о халатности в детских лагерях

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края по результатам проверки направила в следственный комитет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц минобразования региона, которые, по мнению прокуроров, не исполняли надлежащим образом обязанности по организации отдыха детей в лагерях "Холдоми" и "Спецназ дети".

В палаточном лагере "Холдоми" под Хабаровском 23 июля произошел пожар с гибелью четверых детей. В этот же день в нелегальном палаточном лагере в поселке Мирный, где проходила смена "Спецназ дети", был избит мальчик. СК возбудил уголовные дела.

Прокуратура Хабаровского края проверила исполнение органами государственной власти и местного самоуправления законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление, выявив многочисленные нарушения в деятельности министерства образования и науки края, ГУМЧС России по краю, управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае", администрации Солнечного муниципального района.

"По фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства образования и науки края обязанностей при организации отдыха и оздоровления детей в лагерях "Холдоми" и "Спецназ дети" материалы проверки прокуратура края направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть четырех человек и причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечает ведомство, должностные лица краевого минобрнауки ненадлежащим образом реализовали полномочия по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ в сфере организации детского отдыха.

"Так, в выездной состав межведомственной комиссии по координации организации отдыха оздоровления и занятости детей для посещения оздоровительных лагерей в июле текущего года не были включены представители необходимых контролирующих органов, в результате чего проверка оздоровительного лагеря "Холдоми" проведена поверхностно, надлежащая оценка соблюдению требований пожарной безопасности не дана. Кроме того, лагерь включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Хабаровского края без указания наличия палаточного городка для проживания детей. Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю санитарно-эпидемиологическое заключение выдано также без учета размещения палаточного городка", - добавляет прокуратура.

Отмечается, что в деятельности регионального главка МЧС прокуратура края установила бездействие должностных лиц по реализации полномочий на разработку организационно-правовых и методических документов по регулированию правил пожарной безопасности в детских палаточных лагерях, осуществлению полномочий по федеральному государственному пожарному надзору за работой сотрудников территориальных отделов.