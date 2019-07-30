МЧС предложит поддержку пострадавшим от пожаров в российских регионах

ГОРКИ, 30 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил МЧС представить в кабмин предложения по поддержке регионов, где ситуация с лесными пожарами наиболее сложная.

На совещании с вице-премьерами во вторник глава кабмина заслушал доклады министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина и руководителя МЧС Евгения Зиничева о работе по борьбе с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов страны.

"Конечно, нужно подготовить предложения, и они уже МЧС подготовлены, представить их в правительство для того, чтобы усилить группировку и, по мере возможности, помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. Это справедливо, это должно быть сделано", - заявил Медведев, заслушав доклады ведомств.