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РИА Новости

Топилин рассказал, сколько регионы получат на борьбу с бедностью

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРоссийские деньги
Российские деньги
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские деньги. Архивное фото
БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Регионы, участвующие в пилотном проекте по борьбе с бедностью, получат 7 миллиардов рублей на софинансирование программы социального контракта в 2020 году, сообщил во вторник во время рабочей поездки в Барнаул министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Согласно сообщению Минтруда, 20 июня 2019 года завершился второй этап проекта по борьбе с бедностью в пилотных регионах. В нем участвуют Кабардино-Балкария, Коми, Татарстан, Тува, Алтайский, Пермский и Приморский края, а также Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.
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"Все регионы, вошедшие в пилотный проект, получат в 2020 году 7 миллиардов рублей (софинансирования по программе социального контакта). Если говорить о соцконтракте, то в следующем году Алтайский край получит более 250 миллионов рублей на софинансирование этого проекта", - резюмировал Топилин.
По его словам, главная задача данного проекта - отработать технологии.
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Ранее в Минтруде сообщали, что основной акцент в работе по снижению бедности будет сделан на выводе из бедности семей с детьми. Практика показала, что наиболее эффективным механизмом преодоления бедности является социальный контракт, так как он стимулирует людей к активным действиям по улучшению своего материального положения.
В феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал подумать о пересмотре подходов к определению уровня бедности, чтобы учитывались расходы семей, а не только доходы. Он также говорил о создании реестра бедных семей в рамках пилотного проекта по снижению бедности.
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