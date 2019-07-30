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РИА Новости

Сенатор от Крыма предложила принять в России закон о лоббизме

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди считает целесообразным принять в России закон о лоббизме.
"Основная работа сенаторов – это лобби. В Российской Федерации нет такого закона, но думаю, что он будет рано или поздно", - сказала Ковитиди на заседании крымского правительства.
По ее словам, сенаторы как раз и являются чистыми лоббистами интересов своих территорий.
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Ольга КовитидиСовет Федерации РФКрымРоссияПолитика
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