Сенатор от Крыма предложила принять в России закон о лоббизме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди считает целесообразным принять в России закон о лоббизме.
"Основная работа сенаторов – это лобби. В Российской Федерации нет такого закона, но думаю, что он будет рано или поздно", - сказала Ковитиди на заседании крымского правительства.
По ее словам, сенаторы как раз и являются чистыми лоббистами интересов своих территорий.
28 августа 2018, 14:54В ГД назвали исследование о "силовом лобби" депутатов "притянутым за уши"