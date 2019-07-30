В швейцарском Люцерне хотят ввести плату за стоянку туристических автобусов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти швейцарского города Люцерн планируют ввести плату за стоянку туристических автобусов из-за большого наплыва гостей, Власти швейцарского города Люцерн планируют ввести плату за стоянку туристических автобусов из-за большого наплыва гостей, сообщает Swiss Info.

По мнению администрации города, введение платы в размере 120 долларов с каждого паркующегося в историческом центре автобуса позволит компенсировать затраты на инфраструктуру. Также власти собирают предложения и жалобы местных жителей, чтобы сформулировать новые правила для туристов.

Ранее администрации Люцерна предлагали организовать отдельные подземные парковки для туристических автобусов на окраине, от которых пассажиры могли бы добираться до центра на общественном транспорте. Но власти сочли этот проект слишком затратным. Они предпочли оборудовать стоянки на западе города, рядом с железнодорожной станцией и футбольным стадионом.