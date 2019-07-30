Союз журналистов Украины назвал атаки на СМИ запугиванием и "дикостью"

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины назвал откровенным запугиванием обстрел здания телеканала "112. Украина" и призвал Службу безопасности и другие правоохранительные органы провести эффективное расследование этого случая.

Неизвестные 13 июля из гранатомета обстреляли здание телеканала "112. Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Расследованием занимается Служба безопасности. Гендиректор "112. Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.

"Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала "112. Украина". Стрельба по редакции СМИ из гранатомета - это откровенное запугивание всех украинских журналистов - и столичных, и региональных", - написал во вторник глава союза Сергей Томиленко на своей странице в Facebook

По его словам, физические атаки на журналистов и СМИ являются "дикостью". "Наши международные партнеры однозначно осудили теракт против телеканала "112. Украина" и требуют надлежащего его расследования. От Украины ожидают реальной защиты журналистов и практики цивилизованных дискуссий по проблемам информационного пространства", - добавил Томиленко.

Он сообщил, что коллектив телеканала "112. Украина" обратился в Союз журналистов с просьбой о содействии защите прав и интересов журналистов СМИ после обстрела. Журналисты отмечали, что накануне обстрела получали сообщения с угрозами, однако правоохранители не приняли необходимых мер. Также коллектив пожаловался, что после теракта телеканал не признают потерпевшей стороной.