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РИА Новости

Союз журналистов Украины назвал атаки на СМИ запугиванием и "дикостью"

Вчера, 14:40
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© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины назвал откровенным запугиванием обстрел здания телеканала "112. Украина" и призвал Службу безопасности и другие правоохранительные органы провести эффективное расследование этого случая.
Неизвестные 13 июля из гранатомета обстреляли здание телеканала "112. Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Расследованием занимается Служба безопасности. Гендиректор "112. Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.
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Ярош одобрил обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомета
"Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала "112. Украина". Стрельба по редакции СМИ из гранатомета - это откровенное запугивание всех украинских журналистов - и столичных, и региональных", - написал во вторник глава союза Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.
По его словам, физические атаки на журналистов и СМИ являются "дикостью". "Наши международные партнеры однозначно осудили теракт против телеканала "112. Украина" и требуют надлежащего его расследования. От Украины ожидают реальной защиты журналистов и практики цивилизованных дискуссий по проблемам информационного пространства", - добавил Томиленко.
Телеканал 112 обстреляли из гранатомета
13 июля, 12:43
Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" попал на видео
Он сообщил, что коллектив телеканала "112. Украина" обратился в Союз журналистов с просьбой о содействии защите прав и интересов журналистов СМИ после обстрела. Журналисты отмечали, что накануне обстрела получали сообщения с угрозами, однако правоохранители не приняли необходимых мер. Также коллектив пожаловался, что после теракта телеканал не признают потерпевшей стороной.
Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших. Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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