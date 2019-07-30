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РИА Новости

Климкин рассказал об "эмоциональном моменте" на переговорах с Лавровым

Вчера, 14:39
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© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг сообщения украинских СМИ о том, что он якобы поругался с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Париже.
Речь идет о встрече в нормандском формате (Франция, Германия, Россия и Украина), которая состоялась 3 марта 2016 года. Как писало украинское издание Лига.net, она закончилась руганью между главами российского и украинского МИД.
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Климкин рассказал в интервью агентству "Укринформ", что тогда обсуждал с Лавровым судьбу осужденных в России украинцев.
"Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент. <...> В какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги", — сказал он.
Министр добавил, что при встрече обменивается с российским коллегой рукопожатием. "Это не значит, что мы лично хорошо относимся друг к другу, но тем не менее мы жмем руки как представители двух стран, которые должны разговаривать друг с другом", — добавил Климкин.
Он подчеркнул, что Киеву нужно сохранять контакт с Москвой для освобождения осужденных в России украинцев.
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Павел КлимкинСергей ЛавровМИД РФМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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