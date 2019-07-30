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РИА Новости

В Минприроды назвали причину лесных пожаров в Сибири

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
ГОРКИ, 30 июл - РИА Новости. Угроза задымления населенных пунктов из-за лесных пожаров сохраняется, основной причиной пожаров в Сибири является природный фактор, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
Кобылкин во вторник предоставил актуальную информацию по ситуации с лесными пожарами в РФ на совещании премьер-министра с вице-премьерами.
"Несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населенных пунктов. Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния допустимой концентрации в воздухе. На утро превышений не зафиксировано", - сказал Кобылкин.
"Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация, тем не менее, тяжелая", - добавил Кобылкин.
Он отметил, что для сибирских регионов основной причиной пожаров является природный фактор – сухие грозы.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМинприродыДмитрий КобылкинРоссияПроисшествия
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