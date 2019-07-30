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РИА Новости

Медведев поручил принять меры для сохранения населенных пунктов от пожаров

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 30 июля 2019
Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 30 июля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 30 июля 2019
ГОРКИ, 30 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить разрастания огня от лесных пожаров до границ населенных пунктов и повторения ситуации 2010 года.
"Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов. Тем более, все мы помним опыт 2010 года, когда горела вся страна и ситуация была очень тяжелой", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами во вторник.
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В ходе этого совещания премьер заслушал доклады главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина и руководителя МЧС РФ Евгения Зиничева о работе по борьбе с лесными пожарами, затронувшими сейчас несколько регионов страны.
"И тогда нам пришлось в оперативном порядке практически в каждом регионе и европейской части Российской Федерации, где живет очень много людей, и, конечно, в Сибири, на Дальнем Востоке этим заниматься", - напомнил глава кабмина, возвращаясь к ситуации с лесными пожарами 2010 года.
Сейчас, подчеркнул он, "все профилактические меры должны быть приняты для того, чтобы подобного рода ситуация не повторилась".
"К этому вопросу мы еще вернемся в ближайшее время", - пообещал Медведев.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуСибирьМЧСДмитрий МедведевРоссияПроисшествия
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