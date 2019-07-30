Акция "Географический диктант – 2019" пройдет 27 октября

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Масштабная международная просветительская акция РГО "Географический диктант", инициатором проведения которой является президент РФ Владимир Путин, в пятый раз состоится 27 октября 2019 года. По традиции диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и в онлайн-формате.

Как сообщили в пресс-службе Русского географического общества, организации, желающие принять участие в проведении акции "Географический диктант", могут с 29 июля зарегистрировать площадку на сайте проекта

Желающим проверить знания по географии также необходимо пройти онлайн-регистрацию до 10 октября 2019 года.

Географический диктант проводится в России с 2015 года; два года спустя акция вышла на международный уровень. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира. Всего за четыре года проведения в проекте приняло участие около 900 тысяч человек.

Для диктанта составляют четыре варианта заданий: для проведения на площадках на территории России и зарубежных стран; для инвалидов по зрению; для проведения диктанта онлайн; один демонстрационный вариант. Все они составляются на двух языках – русском и английском.