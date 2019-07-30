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РИА Новости

Акция "Географический диктант – 2019" пройдет 27 октября

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоУчастники во время Всероссийского географического диктанта
Участники во время Всероссийского географического диктанта
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Масштабная международная просветительская акция РГО "Географический диктант", инициатором проведения которой является президент РФ Владимир Путин, в пятый раз состоится 27 октября 2019 года. По традиции диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и в онлайн-формате.
Как сообщили в пресс-службе Русского географического общества, организации, желающие принять участие в проведении акции "Географический диктант", могут с 29 июля зарегистрировать площадку на сайте проекта.
Желающим проверить знания по географии также необходимо пройти онлайн-регистрацию до 10 октября 2019 года.
Географический диктант проводится в России с 2015 года; два года спустя акция вышла на международный уровень. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира. Всего за четыре года проведения в проекте приняло участие около 900 тысяч человек.
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Для диктанта составляют четыре варианта заданий: для проведения на площадках на территории России и зарубежных стран; для инвалидов по зрению; для проведения диктанта онлайн; один демонстрационный вариант. Все они составляются на двух языках – русском и английском.
Каждый вариант задания состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся степенью сложности. Первая часть – "Географический ликбез" – включает 10 вопросов, составленных на основе общеизвестных географических фактов. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
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Всероссийский географический диктантРусское географическое обществоРоссияОбщество
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