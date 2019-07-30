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РИА Новости

Путин призвал сделать диспансеризацию реальной и доступной

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
Президент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Диспансеризация граждан должна быть реальной и доступной, заявил Владимир Путин на встрече с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
Лимаренко, в частности, рассказал главе государства о том, что власти региона приняли решение обеспечить стопроцентную диспансеризацию. Для этого, по его словам, задействованы 25 передвижных высокотехнологичных комплексов, организованы дни для прохождения диспансеризации, включая субботу.

"Хорошо. Но вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и все", — сказал Путин.

Он добавил, что мобильные комплексы, о которых упомянул губернатор, должны быть там, "где без них невозможно провести это обследование", а там, где можно что-то заново построить или восстановить, это нужно восстанавливать и строить.
"Может быть, какие-то устаревшие сооружения лучше перепрофилировать и заново что-то построить, но закрывать старые (можно. — Прим. ред.) только тогда, когда созданы новые. Ни в коем случае не закрывать заранее", — сказал президент.
"Мы на это обращаем внимание. Задача понятная", — ответил Лимаренко.
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