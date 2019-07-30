Жителя Астраханской области осудили за подготовку теракта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к девяти годам колонии жителя Астраханской области Василия Власенко, готовившего теракт в Знаменске, сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, в июле 2018 года Власенко решил совершить теракт на территории закрытого административно-территориального образования "Знаменск" Астраханской области. Для этого, по данным суда, он купил оружие и гранату, которые незаконно хранил у себя дома, и вплоть до октября искал военные объекты для нападения и изучал их антитеррористические системы безопасности. Совершить теракт он не успел, поскольку был задержан.
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"Власенко признан виновным... ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строго режима со штрафом 10 тысяч рублей", - сказал он.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.