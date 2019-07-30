Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T14:16Z
https://ria.ru/20190730/1557007309.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Жителя Астраханской области осудили за подготовку теракта

Вчера, 14:15
263
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к девяти годам колонии жителя Астраханской области Василия Власенко, готовившего теракт в Знаменске, сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, в июле 2018 года Власенко решил совершить теракт на территории закрытого административно-территориального образования "Знаменск" Астраханской области. Для этого, по данным суда, он купил оружие и гранату, которые незаконно хранил у себя дома, и вплоть до октября искал военные объекты для нападения и изучал их антитеррористические системы безопасности. Совершить теракт он не успел, поскольку был задержан.
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
Вчера, 11:42
В России с начала года предотвратили 17 терактов
"Власенко признан виновным... ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строго режима со штрафом 10 тысяч рублей", - сказал он.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
410000
Обсудить 0
РоссияАстраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
РИА
Новости
Бронеавтомобиль Тайфун-ПВО
Российские зенитчики выступят на бронеавтомобилях "Тайфун-ПВО" на АрМИ-2019
В Кашмире индийский и два пакистанских военных погибли при обстрелах
В Алтайском крае два человека погибли в ДТП
Лента
новостей
Самолет авиакомпании Россия
Прокуратура выясняет причину задержки авиарейса из Петербурга в Анталью
В Москве будут судить наркоторговцев, поставлявших героин в 18 регионов
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор от Крыма предложила принять в России закон о лоббизме
В Москве вынесли приговор участникам "банды Емели"
В КБР сельского депутата заподозрили в организации хищения денег
Виктория Сюмар
На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала
СК начал проверку после взрыва газа в тюменском поселке
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Китай назвал насилие в ходе протестов в Гонконге "творением" США
Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
Глава Якутии взял под личный контроль тушение лесных пожаров в республике
Президент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
Путин призвал сделать диспансеризацию реальной и доступной
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Кличко обвинил офис Зеленского в наступлении на местное самоуправление
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14В Красноярском крае начали тушить лесные пожары с воздуха
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
Лента новостейМолния