Жителя Астраханской области осудили за подготовку теракта

По его информации, в июле 2018 года Власенко решил совершить теракт на территории закрытого административно-территориального образования "Знаменск" Астраханской области. Для этого, по данным суда, он купил оружие и гранату, которые незаконно хранил у себя дома, и вплоть до октября искал военные объекты для нападения и изучал их антитеррористические системы безопасности. Совершить теракт он не успел, поскольку был задержан.