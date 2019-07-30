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РИА Новости

Названы самые популярные в России машины с пробегом

Вчера, 14:10
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© Фото : FordСалон автомобиля Ford Focus III
Салон автомобиля Ford Focus III
© Фото : Ford
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг автомобилей с пробегом, которые были популярны в июне этого года.
Так, на первом месте оказался Ford Focus (11,6 тысячи проданных машин), за ним следуют LADA 2114 (11,5 тысячи) и LADA 2107 (10,2 тысячи).
Также в топ-10 самых популярных автомобилей на вторичном рынке вошли: Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla, LADA 2170, LADA 2110, Toyota Camry и LADA 4*4.
Всего за первый месяц лета было продано 457,6 тысячи машин с пробегом.
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