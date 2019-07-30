Названы самые популярные в России машины с пробегом

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг автомобилей с пробегом, которые были популярны в июне этого года.

Так, на первом месте оказался Ford Focus (11,6 тысячи проданных машин), за ним следуют LADA 2114 (11,5 тысячи) и LADA 2107 (10,2 тысячи).

Также в топ-10 самых популярных автомобилей на вторичном рынке вошли: Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla, LADA 2170, LADA 2110, Toyota Camry и LADA 4*4.