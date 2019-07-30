Климкин рассказал об ожиданиях от встречи Зеленского и Трампа

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа установится "нормальный личный контакт".
Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Украина и США согласовывают дату визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, она станет известна в ближайшее время. Трамп подтвердил приглашение Зеленскому в телефонном разговоре.
"Я верю в то, что у них установится нормальный личный контакт, считайте это таким интуитивным утверждением", - сказал Климкин в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник.
При этом он отметил, что по-прежнему готов дать Зеленскому несколько советов по установлению личного контакта с Трампом.
"Я не претендую на то, что лучше чувствую каждого из мировых лидеров. Но у меня есть определенный опыт, и на его основе, если эти идеи будут нужны, я могу этим опытом поделиться", - сказал Климкин.
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", потому что не может работать в полсилы.
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