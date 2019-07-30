Климкин рассказал об ожиданиях от встречи Зеленского и Трампа

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Украина и США согласовывают дату визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, она станет известна в ближайшее время. Трамп подтвердил приглашение Зеленскому в телефонном разговоре.

При этом он отметил, что по-прежнему готов дать Зеленскому несколько советов по установлению личного контакта с Трампом.

"Я не претендую на то, что лучше чувствую каждого из мировых лидеров. Но у меня есть определенный опыт, и на его основе, если эти идеи будут нужны, я могу этим опытом поделиться", - сказал Климкин.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", потому что не может работать в полсилы.