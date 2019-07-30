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РИА Новости

Кличко обвинил офис Зеленского в наступлении на местное самоуправление

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал инициативу офиса президента Украины разделить должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) наступлением на местное самоуправление.
Ранее на пресс-конференции глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Кличко неэффективен на своём посту, утратил контроль за делами в городе, не имеет поддержки в горсовете. Кроме того, по мнению Богдана, Кличко, как представитель старой власти, должен сам подать в отставку с должности главы КГГА.
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"Попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление", - написал Кличко во вторник на своей странице в Facebook.
При этом он назвал все обвинения со стороны Богдана в свой адрес "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов". Мэр также посоветовал главе офиса президента обратиться в правоохранительные органы для проверки якобы фактов нарушений во время работы Кличко на посту мэра.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.
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