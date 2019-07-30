Кличко обвинил офис Зеленского в наступлении на местное самоуправление

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал инициативу офиса президента Украины разделить должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) наступлением на местное самоуправление.

Ранее на пресс-конференции глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Кличко неэффективен на своём посту, утратил контроль за делами в городе, не имеет поддержки в горсовете. Кроме того, по мнению Богдана, Кличко, как представитель старой власти, должен сам подать в отставку с должности главы КГГА.

"Попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление", - написал Кличко во вторник на своей странице в Facebook.

При этом он назвал все обвинения со стороны Богдана в свой адрес "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов". Мэр также посоветовал главе офиса президента обратиться в правоохранительные органы для проверки якобы фактов нарушений во время работы Кличко на посту мэра.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.