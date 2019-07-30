Китай назвал насилие в ходе протестов в Гонконге "творением" США

ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Насилие в ходе недавних протестов в Гонконге является "творением" США, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, связав с этими событиями заявление госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего акции протеста рациональными.

Ранее Помпео заявил, что протесты в Гонконге рациональные, и выразил надежду на то, что Китай будет уважать соглашения, связанные с Гонконгом. Он также заявил, что в США тоже часто происходят протесты.

"Что касается этих заявлений господина Помпео, очевидно, что он не свыкся со своей должностью, боюсь, что он по-прежнему считает себя ответственным за ЦРУ. Возможно, он считает недавние насильственные действия в Гонконге рациональными, потому что все, вероятно, знают, что это как-никак творение США", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она напомнила, что с конца февраля этого года американские высокопоставленные лица начали публично критиковать поправки к законопроекту об экстрадиции и проводить встречи с представителями оппозиции.

"На распространенных СМИ видеокадрах с шествий, сопровождавшихся насилием, которые произошли в Гонконге в последнее время, помелькало немало американских лиц, даже были американские флаги. Все хотят задать один вопрос: в конце концов какую роль сыграли США в произошедших в последнее время в Гонконге событиях?" - заявила Хуа Чуньин.

Она вновь подчеркнула, что правительство Китая никогда не позволит иностранным силам вмешаться в дела Гонконга, а тем более пытаться устроить там хаос.

"Когда играешь с огнем – жди беды. В истории было много таких примеров. Мы настоятельно призываем американскую сторону как можно скорее убрать свои руки и прекратить эту опасную игру с огнем", - добавила Хуа Чуньин.