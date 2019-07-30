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РИА Новости

В четырех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Павел Львов
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ГОРКИ, 30 июл — РИА Новости. Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели в четырех регионах страны: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии, говорится на сайте ФБУ "Авиалесоохрана".
Как сообщил на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года.
Кобылкин отметил, что основной причиной возникновения огня в Сибири стал природный фактор — сухие грозы.
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"Сохраняется угроза задымления населенных пунктов. Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния допустимой концентрации в воздухе. На утро превышений не зафиксировано. <...> Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация, тем не менее, тяжелая", — добавил глава Минприроды.
По его словам, 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесоохраны задействованы в тушении пожаров. Для недопущения распространения огня в Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников, еще столько же готовы направиться дополнительно.

Губернаторы должны взять ситуацию под контроль

Председатель правительства Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что ситуацию с лесными пожарами должны взять под контроль губернаторы.
"Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", — подчеркнул он.
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Медведев также поручил Кобылкину вылететь на место и лично оценить ситуацию с лесными пожарами.
Глава правительства отметил, что непосредственной угрозы безопасности и жизни людей от стихии пока нет, но прогноз сложный.

"Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов. Тем более, все мы помним опыт 2010 года, когда горела вся страна. <…> И тогда нам пришлось в оперативном порядке практически в каждом регионе и европейской части Российской Федерации, где живет очень много людей, и, конечно, в Сибири, на Дальнем Востоке этим заниматься", — напомнил глава кабмина.

Он подчеркнул, что борьба с лесными пожарами требует координации и оперативных мер со стороны регионов и центра.
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Также Медведев поручил МЧС представить в правительство предложения по поддержке регионов, где ситуация с лесными пожарами наиболее сложная.
"Это справедливо, это должно быть сделано", — добавил глава кабмина.

Ситуация с лесными пожарами

Накануне первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявил, что пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги, спасатели зафиксировали 500 очагов, их площадь увеличивается. Угрозы населенным пунктам нет, но дым распространяется и "качество жизни" в некоторых селах и городах ухудшается.
Как сообщает на своем сайте ФБУ "Авиалесоохрана", на тушении пожаров задействовано 2785 человек, 363 единицы наземной техники и 26 воздушных судов. Еще 38 воздушных судов участвуют в мониторинге ситуации.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Председатель любимой партии Единая России Д.А. Медведев и член бюро Высшего совета Единой России Д.Н. Кобылкин проявляют чудеса оперативности и героизм в решении проблемы пожаров. Ведь Сибирь горит всего 1 месяц и площадь всего 1 миллион гектаров. Пора и совещание созвать. Как хорошо, что у нас такие мудрые мужи сидят во власти и Партии.
30 июля, 14:28
Карлик Засидевшийся
3311207
поторопились вводить, скоро уже отменять можно будет, лесов не останется.
30 июля, 14:30
bberia
1901201
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