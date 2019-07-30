Медведев призвал губернаторов проконтролировать ситуацию с лесными пожарами

ГОРКИ, 30 июл — РИА Новости. Борьба с лесными пожарами входит в компетенцию региональных властей, напомнил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что губернаторам следует взять ситуацию под усиленный контроль, а "не показывать пальцем наверх".

"Не общие слова, и не пальцем наверх показывать". Медведев дал губернаторам совет, как действовать при пожарах в регионах pic.twitter.com/sP5C1dsobg — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 30, 2019

Эти слова стали ответом на доклад главы Минприроды Дмитрий Кобылкина, который попросил премьера дать поручения региональным руководителям "отвечать персонально за достоверность предоставляемых данных и своевременность принятых мер".

"И я полностью поддерживаю то, что было лишний раз отмечено: <...> каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль — не говорить какие-то общие слова, <...> а лично заниматься этим вопросом", — отреагировал Медведев. Он также поручил Кобылкину лично вылететь в Сибирь.

Режим ЧС в связи с природными пожарами действует уже в четырех регионах — на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Огнем охвачены 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года. Основной причиной возникновения возгораний стал природный фактор — сухие грозы.