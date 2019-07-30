Смог из Сибири может дойти до Москвы, считает эксперт

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дым от пожаров, бушующих в Сибири, может дойти до Москвы, но его концентрация не повредит жителям столицы, сообщил во вторник РИА Новости координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

"Дым от лесных пожаров в Сибири и Забайкалье действительно при определенных погодных условиях может достичь центральных регионов, но это скорее исключительный случай будет, и москвичи могут его даже не заметить, настолько будет мала его концентрация в воздухе. Это несравнимо с тем, что испытывают сибиряки", - сказал Кобяков.