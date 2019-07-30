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РИА Новости

Смог из Сибири может дойти до Москвы, считает эксперт

Вчера, 13:55
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© РИА Новости / Александр КряжевСолнце перед закатом в Новосибирске скрывается в смоге, вызванном лесными пожарами на территории Красноярского края
Солнце перед закатом в Новосибирске скрывается в смоге, вызванном лесными пожарами на территории Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дым от пожаров, бушующих в Сибири, может дойти до Москвы, но его концентрация не повредит жителям столицы, сообщил во вторник РИА Новости координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.
"Дым от лесных пожаров в Сибири и Забайкалье действительно при определенных погодных условиях может достичь центральных регионов, но это скорее исключительный случай будет, и москвичи могут его даже не заметить, настолько будет мала его концентрация в воздухе. Это несравнимо с тем, что испытывают сибиряки", - сказал Кобяков.
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Вчера, 12:53
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В ряде сибирских регионов в середине июля возникли лесные пожары, однако власти посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась и только в Красноярском крае площадь возгораний превысила 1 миллион гектаров. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Красноярском крае и Иркутской области.
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МоскваКрасноярский крайИркутская областьРоссияПроисшествия
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