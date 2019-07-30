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РИА Новости

Топилин объяснил рост числа бедных изменением методик подсчета Росстата

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Архивное фото
БАРНАУЛ, 30 июл — РИА Новости. Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о доле россиян с доходом ниже прожиточного минимума.
Отвечая на вопрос журналистов, министр заявил, что на росте числа малообеспеченных граждан до 14,3 процента в первом квартале 2019 года могло сказаться изменение методов самого подсчета.

"Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", — объяснил Топилин.

Накануне Росстат опубликовал данные, согласно которым число россиян с доходом ниже прожиточного минимума за первые три месяца 2019-го выросло до 14,3% (20,9 миллиона человек) против 13,9% (20,4 миллиона человек) годом ранее.
Федеральная служба уточнила, что при подсчете применялась новая методология оценки доходов и учитывался размер установленного прожиточного минимума — 10 753 рубля, — который за год вырос на 7,2%.
При этом в Росстате подчеркнули, что дать корректную оценку доли малоимущих россиян можно будет только в конце года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты и другие доходы.
Вид города Анадырь
8 июля, 10:53
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РосстатМаксим ТопилинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Член партии Единая Россия М.А. Топилин в очередной раз подтвердил свою профессиональную компетентность и просто житейскую мудрость в толковании процесса обнищания населения.
30 июля, 14:31
Карлик Засидевшийся
24100002
В общем, благосостояние народа целиком зависит от Росстата)))
30 июля, 15:10
big_medved
2170302
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