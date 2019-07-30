Топилин объяснил рост числа бедных изменением методик подсчета Росстата

БАРНАУЛ, 30 июл — РИА Новости. Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о доле россиян с доходом ниже прожиточного минимума.

Отвечая на вопрос журналистов, министр заявил, что на росте числа малообеспеченных граждан до 14,3 процента в первом квартале 2019 года могло сказаться изменение методов самого подсчета.

"Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", — объяснил Топилин.

Накануне Росстат опубликовал данные, согласно которым число россиян с доходом ниже прожиточного минимума за первые три месяца 2019-го выросло до 14,3% (20,9 миллиона человек) против 13,9% (20,4 миллиона человек) годом ранее.

Федеральная служба уточнила, что при подсчете применялась новая методология оценки доходов и учитывался размер установленного прожиточного минимума — 10 753 рубля, — который за год вырос на 7,2%.