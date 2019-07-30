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РИА Новости

Глава Забайкалья раскритиковал работу чиновников при строительстве объектов

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Илья ПиталевГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Илья Питалев
ЧИТА, 30 июл — РИА Новости. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов указал правительству региона на недочеты при строительстве объектов.
Выступая на пленарном заседании, он отметил, что в предыдущей администрации работа также была организована неудовлетворительно.
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"Сначала одни себе придумываем отговорки, не работаем с поиском подрядчиков и документацию выдумываем, которая ни одной строительной организации не подходит в стране, потом говорим — у нас официальная процедура, мы сейчас вообще не имеем права ни с кем взаимодействовать. В итоге кто? Марсиане будут строить эти все объекты?" — сказал Осипов, видеозапись выступления которого размещена на официальном портале Забайкальского края.
Он порекомендовал региональным чиновникам, ответственным за строительную отрасль, обратиться к опыту федеральных коллег.
"Если не умеете, читайте, смотрите, как федералы работают — с первого дня начинает обсуждаться каждый со всей строительной отраслью, со всеми экспертами до момента аукциона или конкурса. У вас же как организовано это — кто в строительной отрасли про это знает?"
Александр Осипов
Осипов поручил замруководителя администрации губернатора Алексею Казакову провести служебную проверку в отношении чиновников, сорвавших сроки госконтрактов на разработку проектно-сметной документации для строительства гидротехнических сооружений в Могзоне в рамках национальной программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".
"Работайте по мобилизации подрядчиков, чтобы все, кто готов подключиться, знали про этот проект", — заключил врио губернатора.
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Александр ОсиповЗабайкальский крайОбщество
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