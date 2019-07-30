Глава Забайкалья раскритиковал работу чиновников при строительстве объектов

"Если не умеете, читайте, смотрите, как федералы работают — с первого дня начинает обсуждаться каждый со всей строительной отраслью, со всеми экспертами до момента аукциона или конкурса. У вас же как организовано это — кто в строительной отрасли про это знает?"

Александр Осипов