В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Как отметил в ходе заседания рабочей группы член МГИК Дмитрий Реут, основанием для отказа в регистрации Митрохина было недостаточное количество достоверных подписей. По его словам, 203 подписи, которые ранее были забракованы по разным причинам, кандидату вернули. Таким образом, количество достоверных подписей возросло, их хватает для регистрации Митрохина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

"Если мы эти 203 подписи засчитываем в пользу кандидата, то остается 415 подписей недействительных. Достоверных при таком раскладе - 4525, этого с небольшим запасом хватает для регистрации", - сказал Реут.

"Рабочая группа приняла решение рекомендовать жалобу Митрохина удовлетворить, обязать окружную избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата. Это предварительное заключение рабочей группы", - сообщила руководитель рабочей группы Рима Кузнецова.

Она отметила, что итоговое решение по жалобе будет принято во вторник на заседании Мосгоризбиркома в 17.10.

Митрохин просил признать действительными 233 подписи, по его словам, в 178 случаях наблюдались ошибки при вводе данных избирателей. "Данные в больших количествах вводились в искаженном виде: ошибки в именах, фамилиях, адресах. И, соответственно, эти данные были признаны несоответствующими действительности", - сказал он, выразив надежду, что комиссия пересмотрит свое решение, так как ему не хватало только 169 действительных подписей для регистрации.

Ранее Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Среди кандидатов, чьи жалобы не удовлетворили: Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.