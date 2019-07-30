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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО майора ФСБ по делу о разбое

Вчера, 13:48
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московский окружной военный суд во вторник признал законным арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", — объявил судья Владимир Маулин.
Майор Карелин, по словам его адвоката, до задержания, которое было осуществлено сотрудниками УСБ ФСБ в Крыму, где тот с семьей и детей был в отпуске, работал в организационно-аналитическом управлении ФСБ. "То есть он не оперативник", — пояснил защитник. Ранее в суде звучало, что Карелин является сотрудником управления "К".
Тридцатилетний Карелин признал вину, раскаялся и вернул 1,3 миллиона рублей из двух полученных.
"Полностью признал вину, раскаялся в содеянном, если у следствия есть пробелы или недопонимание, я готов их разъяснить", — сказал Карелин, прося перевести его под домашний арест.
Судебное заседение в Московском окружном военном суде
25 июля, 15:53
Был выбор. Задержанный за разбой сотрудник ФСБ рассказал подробности
У майора три дочери, у двух из них сегодня, во вторник, день рождения.
Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".
По этому громкому делу пять сотрудников ФСБ находятся в СИЗО, еще двое - под домашним арестом.
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ФСБ РФРоссияПроисшествия
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