Суд оставил в СИЗО майора ФСБ по делу о разбое

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Московский окружной военный суд во вторник признал законным арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", — объявил судья Владимир Маулин.

Майор Карелин, по словам его адвоката, до задержания, которое было осуществлено сотрудниками УСБ ФСБ в Крыму, где тот с семьей и детей был в отпуске, работал в организационно-аналитическом управлении ФСБ. "То есть он не оперативник", — пояснил защитник. Ранее в суде звучало, что Карелин является сотрудником управления "К".

Тридцатилетний Карелин признал вину, раскаялся и вернул 1,3 миллиона рублей из двух полученных.

"Полностью признал вину, раскаялся в содеянном, если у следствия есть пробелы или недопонимание, я готов их разъяснить", — сказал Карелин, прося перевести его под домашний арест.

У майора три дочери, у двух из них сегодня, во вторник, день рождения.

Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".