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РИА Новости
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Смерть, драки и разговоры: как работает сельский участковый

Вчера, 14:01
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Истории.doc
Смерть, драки и разговоры: как работает сельский участковый
Вчера, 14:01
Вячеслав Дудин — официально лучший участковый Костромской области. Его показатели раскрываемости преступлений самые высокие в регионе. Только работает он не в областном центре, а отвечает за общественный порядок в одном селе и двух поселках — всего за ним закреплено 2500 человек. Всех подопечных он буквально знает в лицо.
Наладить отношения между рассорившимися семьями, написать характеристику для устройства на работу и даже найти труп в лесу — кроме раскрытия и предотвращения преступлений Дудину ежедневно приходится решать самые разные задачи. Почему работать с потерпевшими в селе труднее, чем с подозреваемыми? Как помочь позвонившему среди ночи пьянице и отчаявшейся пенсионерке? Чем служба полицейского в городе отличается от службы в глубинке?
Журналист МИА "Россия Сегодня" Виктор Званцев отправился в Костромскую область, чтобы провести целый день с участковым и понять специфику его работы.
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Автор истории Виктор Званцев
Эпизод подготовила Ксения Драницина
Текст читал Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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Истории.docПодкастКостромская областьОбщество
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