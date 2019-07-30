Смерть, драки и разговоры: как работает сельский участковый

Наладить отношения между рассорившимися семьями, написать характеристику для устройства на работу и даже найти труп в лесу — кроме раскрытия и предотвращения преступлений Дудину ежедневно приходится решать самые разные задачи. Почему работать с потерпевшими в селе труднее, чем с подозреваемыми? Как помочь позвонившему среди ночи пьянице и отчаявшейся пенсионерке? Чем служба полицейского в городе отличается от службы в глубинке?