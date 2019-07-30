Смерть, драки и разговоры: как работает сельский участковый

Наладить отношения между рассорившимися семьями, написать характеристику для устройства на работу и даже найти труп в лесу — кроме раскрытия и предотвращения преступлений Дудину ежедневно приходится решать самые разные задачи. Почему работать с потерпевшими в селе труднее, чем с подозреваемыми? Как помочь позвонившему среди ночи пьянице и отчаявшейся пенсионерке? Чем служба полицейского в городе отличается от службы в глубинке?
Журналист МИА "Россия Сегодня" Виктор Званцев отправился в Костромскую область, чтобы провести целый день с участковым и понять специфику его работы.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Автор истории Виктор Званцев
Эпизод подготовила Ксения Драницина
Текст читал Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме