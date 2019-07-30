Суд арестовал Яшина еще на 10 суток

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Архивное фото

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Троицкий суд Москвы на 10 суток арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина за участие в несанкционированной акции у столичной мэрии 14 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

"Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП, и арестовал на 10 суток", - сказала пресс-секретарь.

В понедельник Яшин уже получил 10 суток за несанкционированную акцию, которая прошла 27 июля в центре Москвы. Однако в спецприемнике он проведет не 20 суток, а меньше - отбывать оба срока Яшин будет одновременно.

Ряд кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них, в частности, был Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.

Позднее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".