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РИА Новости

Суд арестовал Яшина еще на 10 суток

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Троицкий суд Москвы на 10 суток арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина за участие в несанкционированной акции у столичной мэрии 14 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.
"Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП, и арестовал на 10 суток", - сказала пресс-секретарь.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
28 июля, 15:25
Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние
В понедельник Яшин уже получил 10 суток за несанкционированную акцию, которая прошла 27 июля в центре Москвы. Однако в спецприемнике он проведет не 20 суток, а меньше - отбывать оба срока Яшин будет одновременно.
Ряд кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них, в частности, был Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.
Позднее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. Его организовали те же оппозиционеры, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичную акцию у Мосгоризбиркома - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. На ней полицией были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
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Московская городская думаИлья ЯшинМоскваПроисшествия
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