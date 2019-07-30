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РИА Новости

В Москве вынесли приговор участникам "банды Емели"

Вчера, 13:30
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд вынес приговор семерым членам банды киллеров, известной как "банда Емели", передает корреспондент РИА Новости из зала Бутырского суда, где заседание проходило в выездном формате.
Игоря Галанцева и Сергея Новгородова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в миллион и 500 тысяч рублей соответственно. Геннадий Баронов и Петр Турлаев получили по 21 году колонии особого режима, причем Баронову назначили и штраф в 400 тысяч рублей. Игоря Семенова суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч, Андрея Гурова — к 18 годам и 300-тысячному штрафу, Олега Терешина — также к 18 годам и штрафу в 200 тысяч.
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Приговор основан на вердикте присяжных заседателей, признавших бандитов виновными и не заслуживающими снисхождения. При этом Баронов и Турлаев проведут в колонии по 23 и 24 года, так как они уже получили реальные сроки по другому делу.
При этом суд освободил обвиняемых от отбытия наказания за некоторые преступления, по которым истек срок давности, а также исключил из приговора статью о передаче оружия, так как это происходило внутри преступной группы, без участия посторонних лиц.
Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших: Баронову и Гурову предстоит выплатить ей 300 тысяч рублей за моральный вред.
Подсудимых обвиняли в шести заказных убийствах криминальных авторитетов "по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности". По данным следствия, для выполнения заказов они приобретали, перевозили и хранили огнестрельное оружие — боевое, охотничье и травматическое, переделанное в боевое, а также боеприпасы к нему. При обысках у них изъяли устройства, позволяющие сканировать частоты средств связи правоохранителей.
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Кроме того, следствие выяснило, что в ноябре 2003 года Турлаев тяжело ранил одного милиционера и стрелял в другого, когда те остановили его в Калуге для проверки документов.
Лидер банды Николай Емельянов ("Емеля") уже несколько лет фигурирует в списке наиболее опасных разыскиваемых преступников. За информацию о нем МВД обещает награду в миллион рублей. Остаются на свободе и другие участники банды, которая, по данным Следственного комитета, в какой-то момент включала в себя до 70 человек, в том числе и несовершеннолетних.
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Впервые это дело рассматривалось в суде в 2015 году. Тогда присяжные оправдали почти всех членов банды, но позже Верховный суд отменил этот приговор, так как процесс шел с нарушениями, а присяжные и свидетели подвергались давлению и угрозам. Все это время члены банды оставались в СИЗО.
На этот раз присяжные сочли всех подсудимых виновными по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Бандитизм", "Убийство", "Незаконное приобретение, сбыт или ношение оружия", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство". Невзирая на то что по большинству преступлений сроки давности уже истекли, подсудимые не согласились прекратить преследование по этим эпизодам, так как вину никто из них не признал.
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Московский окружной военный судПроисшествия
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