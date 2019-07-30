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РИА Новости

Жительнице Новокузнецка удалили четырехкилограммовую опухоль

Вчера, 13:30
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 июл - РИА Новости. Врачи в Новокузнецке удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль яичника, сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кузбасса.
"У 64-летней пациентки была опухоль яичника, которая занимала весь малый таз, она весила 4 килограмма. Осложняло оперативное вмешательство наличие у нее единственной почки с явлениями почечной недостаточности", - уточнили в департаменте.
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Операция длилась 4 часа, на вторые сутки женщину перевели в общую палату.
По словам заместителя главного врача по хирургической работе Владимира Халепы, в настоящее время в Новокузнецкой городской клинической больнице проводится порядка 800 операций в год пациентам с онкологическими новообразованиями.
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НовокузнецкПроисшествия
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