Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T13:29Z
https://ria.ru/20190730/1557003046.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155700/38/1557003862_0:99:3072:1827_1036x0_80_0_0_0fb5decfd10db428ab0ebb253408247a.jpg
РИА Новости

Миссия НАТО не согласилась с данными ООН о жертвах в Афганистане

Вчера, 13:29
1024
© U.S. Army photo by Sgt. Russell Gilchrest\ReleasedАмериканские военные в Афганистане
Американские военные в Афганистане
© U.S. Army photo by Sgt. Russell Gilchrest\Released
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане выразила несогласие с заявлением миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) о жертвах среди гражданского населения, сообщает телеканал TOLO News.
Ранее МООНСА опубликовала заявление, в котором говорится, что за первое полугодие 2019 года в Афганистане погибли 1 366 мирных жителей, 2 446 были ранены. Согласно документу большинство гражданских погибли по вине антиправительственных сил в Афганистане, однако, в последние месяцы количество мирных граждан, погибших в результате действий проправительственных сил, сравнялось и превысило показатели гибели по вине боевиков.
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
Вчера, 08:00
Выживут не все. Как США поступают с мирными жителями при вторжении
"Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в своем заявлении выразила несогласие с докладом ООН о жертвах среди гражданского населения и заявила, что они следуют самым высоким стандартам точности и контроля и работают так, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам", - сообщает телеканал.
В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.
Американская военная техника в Сирии
19 декабря 2018, 22:58
Военные операции с участием США в 1991-2018 годах
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
1301181
Обсудить 0
НАТОАфганистанООНВ мире
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
РИА
Новости
Раненого в больнице после взрыва в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
В ООН рассказали о потерях среди мирных жителей в Афганистане с начала года
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
Офис Зеленского передаст силовикам информацию о коррупции в Киеве
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Китай назвал насилие в ходе протестов в Гонконге "творением" США
Лента
новостей
В Афганистане уничтожили более 50 талибов в ходе военной операции
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
В МИД Китая объяснили выход США из ДРСМД
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал идею русскоязычного канала на Украине
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Украина отозвала посла в Совете Европы до конца лета
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Первый замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Климкин рассказал об ожиданиях от встречи Зеленского и Трампа
Председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес
Председатель ГА ООН призвала обратить внимание на лесные пожары в России
В Кашмире индийский и два пакистанских военных погибли при обстрелах
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве
Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН в сентябре
Вид на Ялту
Эксперт высмеял идею Киева привлечь Турцию и США к вопросу Крыма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
Лента новостейМолния