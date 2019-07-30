Миссия НАТО не согласилась с данными ООН о жертвах в Афганистане

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане выразила несогласие с заявлением миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) о жертвах среди гражданского населения, сообщает телеканал Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане выразила несогласие с заявлением миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) о жертвах среди гражданского населения, сообщает телеканал TOLO News

Ранее МООНСА опубликовала заявление, в котором говорится, что за первое полугодие 2019 года в Афганистане погибли 1 366 мирных жителей, 2 446 были ранены. Согласно документу большинство гражданских погибли по вине антиправительственных сил в Афганистане, однако, в последние месяцы количество мирных граждан, погибших в результате действий проправительственных сил, сравнялось и превысило показатели гибели по вине боевиков.

"Миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в своем заявлении выразила несогласие с докладом ООН о жертвах среди гражданского населения и заявила, что они следуют самым высоким стандартам точности и контроля и работают так, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам", - сообщает телеканал.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.