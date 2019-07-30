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РИА Новости

Офис Зеленского передаст силовикам информацию о коррупции в Киеве

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен обратиться к правоохранительным органам для проверки информации о злоупотреблениях во время строительства и реконструкции мостов в Киеве, заявил глава офиса Андрей Бондан.
Ранее украинское издание "КиевVласть" со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский хочет назначить на должность главы Киева директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко. Интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что Госбюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко назвал дело "раздутой чушью" и считает, что оно лопнет как мыльный пузырь.
По информации Богдана, возможные злоупотребления касаются строительства Подольско-Воскресенского моста, реконструкции Шулявского моста и так называемого "стеклянного" пешеходного моста в центре Киева.
"Все эти факты обнародованы в интернете. Мы сегодня подаем в правоохранительные органы обращение о проверке соответствующих фактов, которые обнародованы журналистами", - сказал Богдан на брифинге во вторник, который транслировали украинские телеканалы.
Участники парада в честь Дня независимости Украины в Киеве.
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Ранее шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис Зеленского хочет сместить мэра Киева и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Позже кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса Зеленского с представлением об увольнении Кличко.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.
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