Офис Зеленского передаст силовикам информацию о коррупции в Киеве

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен обратиться к правоохранительным органам для проверки информации о злоупотреблениях во время строительства и реконструкции мостов в Киеве, заявил глава офиса Андрей Бондан.

Ранее украинское издание "КиевVласть" со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский хочет назначить на должность главы Киева директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко. Интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что Госбюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко назвал дело "раздутой чушью" и считает, что оно лопнет как мыльный пузырь.

По информации Богдана, возможные злоупотребления касаются строительства Подольско-Воскресенского моста, реконструкции Шулявского моста и так называемого "стеклянного" пешеходного моста в центре Киева.

"Все эти факты обнародованы в интернете. Мы сегодня подаем в правоохранительные органы обращение о проверке соответствующих фактов, которые обнародованы журналистами", - сказал Богдан на брифинге во вторник, который транслировали украинские телеканалы.

Ранее шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис Зеленского хочет сместить мэра Киева и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Позже кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса Зеленского с представлением об увольнении Кличко.