В Генпрокуратуре рассказали об отношении россиян к коррупции

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россияне считают, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией в стране, ее уровень они оценили как высокий или выше среднего, заявил во вторник первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

"В Генеральной прокуратуре подведены итоги масштабного социологического опроса, в котором приняли участие более 38 тысяч граждан. Несмотря на то, что 80% респондентов одобряет государственную антикоррупционную политику, уровень коррупции во всех сферах жизни они оценили как высокий и выше среднего", - сказал Буксман в ходе заседания коллегии в ГП, на котором подводились итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии и обсуждались задачи на второе.