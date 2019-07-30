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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали об отношении россиян к коррупции

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУрна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации. 12 июля 2018
Урна на акции против повышения тарифов на городской транспорт, возле Киевской городской администрации. 12 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россияне считают, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией в стране, ее уровень они оценили как высокий или выше среднего, заявил во вторник первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.
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"В Генеральной прокуратуре подведены итоги масштабного социологического опроса, в котором приняли участие более 38 тысяч граждан. Несмотря на то, что 80% респондентов одобряет государственную антикоррупционную политику, уровень коррупции во всех сферах жизни они оценили как высокий и выше среднего", - сказал Буксман в ходе заседания коллегии в ГП, на котором подводились итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии и обсуждались задачи на второе.
По его словам, работу органов, ответственных за борьбу с коррупцией, россияне считают недостаточно эффективной.
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Генеральная прокуратура РФАлександр БуксманРоссияОбщество
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