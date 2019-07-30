ЦИК получил шесть жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Центризбирком к утру вторника поступили шесть жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней.

"В настоящий момент поступивших жалоб шесть, возможно еще поступление. Будем рассматривать жалобы достаточно оперативно, срок по закону составляет 10 дней", - сказала Гришина.

Накануне сообщалось, что в ЦИК поступили жалобы от трех кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации: самовыдвиженцев Юлии Серебрянской, Константина Лисицы и Ивана Жданова.

Мосгоризбирком ранее оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для представителей оппозиции.