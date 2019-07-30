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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК получил шесть жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Центризбирком к утру вторника поступили шесть жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней.
"В настоящий момент поступивших жалоб шесть, возможно еще поступление. Будем рассматривать жалобы достаточно оперативно, срок по закону составляет 10 дней", - сказала Гришина.
Накануне сообщалось, что в ЦИК поступили жалобы от трех кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации: самовыдвиженцев Юлии Серебрянской, Константина Лисицы и Ивана Жданова.
Мосгоризбирком ранее оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для представителей оппозиции.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
25 июля, 18:38
Члены СПЧ попросят ЦИК допустить их к рассмотрению жалоб кандидатов в МГД
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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