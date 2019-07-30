Земфира рассказала подробности нападения фаната

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певица Земфира в интервью "МК" рассказала о нападении фаната, который накануне разбил стекла ее автомобиля.
Артистка отметила, что уже встречала этого поклонника зимой. По ее словам, тогда он подкараулил ее около дома, вел себя неадекватно и был агрессивен.
"Даже оскорбления были. Когда я ему в очередной раз сказала, что мне надо работать, молодой человек, мол, идите отсюда, а не то я вызову наряд полиции, его реакция была психопатического характера. Он стал орать на весь двор, люди даже стали выглядывать".
Об инциденте, который произошел накануне, артистка узнала после звонка из полиции. По ее словам, поклонник надеялся, что она отреагирует на сигнализацию и выйдет на улицу. Однако охранная система на машине не стояла.
Ранее стало известно, что поклонник Земфиры ради привлечения внимания повредил ее автомобиль. По данным РЕН ТВ, мужчина выбил два стекла у Mercedes-Benz C200, припаркованного у дома рок-певицы на Фрунзенской набережной в Москве.
По информации телеканала, ущерб составил 25 тысяч рублей.
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В случае возбуждения дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" штраф составит до 40 тысяч рублей.
13 ноября 2018, 18:09КультураПриставы взыщут с Земфиры 11 тысяч рублей за неправильную парковку