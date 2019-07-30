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РИА Новости
Культура

Земфира рассказала подробности нападения фаната

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Земфира
Певица Земфира
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Земфира. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певица Земфира в интервью "МК" рассказала о нападении фаната, который накануне разбил стекла ее автомобиля.
Артистка отметила, что уже встречала этого поклонника зимой. По ее словам, тогда он подкараулил ее около дома, вел себя неадекватно и был агрессивен.
"Даже оскорбления были. Когда я ему в очередной раз сказала, что мне надо работать, молодой человек, мол, идите отсюда, а не то я вызову наряд полиции, его реакция была психопатического характера. Он стал орать на весь двор, люди даже стали выглядывать".
Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой Зеленый театр в Земфире
Земфира
Об инциденте, который произошел накануне, артистка узнала после звонка из полиции. По ее словам, поклонник надеялся, что она отреагирует на сигнализацию и выйдет на улицу. Однако охранная система на машине не стояла.
Ранее стало известно, что поклонник Земфиры ради привлечения внимания повредил ее автомобиль. По данным РЕН ТВ, мужчина выбил два стекла у Mercedes-Benz C200, припаркованного у дома рок-певицы на Фрунзенской набережной в Москве.
По информации телеканала, ущерб составил 25 тысяч рублей.
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В случае возбуждения дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" штраф составит до 40 тысяч рублей.
Певица Земфира на пресс-конференции
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