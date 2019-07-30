Земфира рассказала подробности нападения фаната

"Даже оскорбления были. Когда я ему в очередной раз сказала, что мне надо работать, молодой человек, мол, идите отсюда, а не то я вызову наряд полиции, его реакция была психопатического характера. Он стал орать на весь двор, люди даже стали выглядывать".

Земфира