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РИА Новости

В Афганистане уничтожили более 50 талибов в ходе военной операции

Вчера, 13:19
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Афганские силовики ликвидировали более 50 боевиков радикального движения "Талибан" в ходе операции в провинции Баглан, передает агентство Khaama Press со ссылкой на военных.
Согласно заявлению 209-го военного корпуса "Шахин", в ходе ответной операции против "Талибана" в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана 52 боевика были ликвидированы, еще 33 получили ранения.
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Отмечается, что операция включала воздушные удары.
Афганским военным также удалось конфисковать оружие и боеприпасы, включая 82-мм миномет, несколько гранатометов РПГ-7 и пулеметов Калашникова.
В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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