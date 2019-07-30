В Афганистане уничтожили более 50 талибов в ходе военной операции

Согласно заявлению 209-го военного корпуса "Шахин", в ходе ответной операции против "Талибана" в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана 52 боевика были ликвидированы, еще 33 получили ранения.

Афганским военным также удалось конфисковать оружие и боеприпасы, включая 82-мм миномет, несколько гранатометов РПГ-7 и пулеметов Калашникова.

В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.