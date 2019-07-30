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РИА Новости

В ООН рассказали о потерях среди мирных жителей в Афганистане с начала года

Вчера, 13:17
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© REUTERS / Mohammad IsmailРаненого в больнице после взрыва в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
Раненого в больнице после взрыва в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
© REUTERS / Mohammad Ismail
ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За первое полугодие 2019 года в Афганистане погибли 1366 мирных жителей, 2446 были ранены, говорится в заявлении миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА), распространенном во вторник.
Согласно данным миссии, за период с 1 января по 30 июня нынешнего года в Афганистане пострадали 3812 мирных жителей, что на 27% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. В то же время в последний месяц наблюдался рост количества смертей среди гражданского населения.
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"МООНСА признает, что стороны заявили о своих усилия по снижению количества жертв среди мирного населения, но этих усилий недостаточно. Должно быть сделано больше", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что большинство гражданских (52%) погибли по вине антиправительственных сил в Афганистане, в частности, из-за действий радикального движения "Талибан", террористической группировки "Исламское государство"* и других. Однако, в последние месяцы количество мирных граждан, погибших в результате действий проправительственных сил, сравнялось и превысило показатели гибели по вине боевиков, говорится там.
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Основной причиной смертей остаются наземные операции. При этом люди гибнут также от воздушных операций, проводимых правительственными войсками, заявили в ООН.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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