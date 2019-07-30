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РИА Новости
Культура

Тимати высказался о сольной карьере Егора Крида

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати рассказал в эфире "Авторадио" о том, как начинал работать с Егором Кридом и поделился своим мнением о его сольной карьере.
"Я не могу пока выделить что-то особенно новаторское – идет тот вектор, который был запущен. Думаю, что в новом альбоме мы услышим новые грани", - прокомментировал он самостоятельное творчестве Крида.
Рэпер отметил, что первые два года их совместной работы в Black Star не замечал нового музыканта: "Он записывал каверы на мои песни. Я приходил к Пашу (Павел Курьянов – соучредитель и генеральный директор Black Star - Прим.ред) и говорил: "Он тащит компанию в минус: песни не срабатывают".
Но Пашу уговорил Тимати записать клип на песню "Самая Самая", после которой Егор Крид стал звездой.
Хип-хоп исполнитель ушел из Black Star в марте 2019 года, решив самостоятельно заняться карьерой.
В отличие от рэпера L'One, который будет судиться с компанией за свое имя, ему повезло - псевдоним и права на песни остались за ним.
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесЕгор КридТимати (Тимур Юнусов)
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