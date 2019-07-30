Тимати высказался о сольной карьере Егора Крида

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати рассказал в эфире "Авторадио" о том, как начинал работать с Егором Кридом и поделился своим мнением о его сольной карьере.

"Я не могу пока выделить что-то особенно новаторское – идет тот вектор, который был запущен. Думаю, что в новом альбоме мы услышим новые грани", - прокомментировал он самостоятельное творчестве Крида.

Рэпер отметил, что первые два года их совместной работы в Black Star не замечал нового музыканта: "Он записывал каверы на мои песни. Я приходил к Пашу (Павел Курьянов – соучредитель и генеральный директор Black Star - Прим.ред) и говорил: "Он тащит компанию в минус: песни не срабатывают".

Но Пашу уговорил Тимати записать клип на песню "Самая Самая", после которой Егор Крид стал звездой.

Хип-хоп исполнитель ушел из Black Star в марте 2019 года, решив самостоятельно заняться карьерой.