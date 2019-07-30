Еще один из задержанных за разбой офицеров ФСБ признал вину

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сотрудник Управления "К" Федеральной службы безопасности Александр Карелин полностью признал вину в разбое, сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.

"Мы говорим о причастности, об участии, о деятельном раскаяниям, о признании своей вины и, соответственно, о возмещении вреда причиненного. <...> Выемка подтверждает, что моим подзащитным, родственниками прикладываются все усилия, чтобы вернуть потерпевшему все деньги", — сказал правозащитник.

Карелина задержали в Крыму, доставили в Москву и отправили в СИЗО до 10 августа.

Согласно материалам дела, при обысках у Карелина дома его родственник добровольно отдал правоохранителям один миллион и 300 тысяч рублей.

Обвинение в разбое

О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, по официальным данным, речь идет о "разбое в особо крупном размере".

Из оглашенных в суде материалов следует, что потерпевший — некий Александр Юрманов, у которого обвиняемые отобрали полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей в банке "Металлург" "под видом оперативных мероприятий".

Всего в разбойном нападении, по версии следствия, участвовали не менее девяти человек, в том числе сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.