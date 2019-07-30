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РИА Новости

Еще один из задержанных за разбой офицеров ФСБ признал вину

Вчера, 13:14
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сотрудник Управления "К" Федеральной службы безопасности Александр Карелин полностью признал вину в разбое, сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.

"Мы говорим о причастности, об участии, о деятельном раскаяниям, о признании своей вины и, соответственно, о возмещении вреда причиненного. <...> Выемка подтверждает, что моим подзащитным, родственниками прикладываются все усилия, чтобы вернуть потерпевшему все деньги", — сказал правозащитник.

Карелина задержали в Крыму, доставили в Москву и отправили в СИЗО до 10 августа.
Согласно материалам дела, при обысках у Карелина дома его родственник добровольно отдал правоохранителям один миллион и 300 тысяч рублей.

Обвинение в разбое

О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, по официальным данным, речь идет о "разбое в особо крупном размере".
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Из оглашенных в суде материалов следует, что потерпевший — некий Александр Юрманов, у которого обвиняемые отобрали полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей в банке "Металлург" "под видом оперативных мероприятий".
Всего в разбойном нападении, по версии следствия, участвовали не менее девяти человек, в том числе сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Двое из арестованных — оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ Александр Власов и Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" — написали явку с повинной и полностью признали вину. Владимир Урусов и Роман Оболенский также признают факт хищения денег, но отрицают, что сотрудники ФСБ угрожали потерпевшему оружием.
Кресло судьи. Архивное фото
19 июля, 13:12
Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ
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