В офисе Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины

Участники парада в честь Дня независимости Украины в Киеве. . Архивное фото

Участники парада в честь Дня независимости Украины в Киеве.

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Вместо военного парада в центре Киева в День независимости состоится "шествие достоинства", в котором будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский, сообщил во вторник на брифинге глава Офиса президента Андрей Богдан.

Украина отмечает День независимости 24 августа.

"В честь Дня независимости в Киеве состоится "шествие достоинства", - сообщил Богдан, трансляцию вел телеканал "112. Украина"

По его словам, вместо военного парада по центральной улице столицы пройдет шествие в европейском стиле. "Планируется, что Крещатиком пройдут представители разных родов войск вооруженных сил Украины, ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры",- отметил Богдан.

"В шествии примет участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства", - добавил Богдан.