В Крыму назвали идею Киева о создании русскоязычного телеканала абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Создание на Украине международного русскоязычного телеканала преследует пропагандистскую цель и больше напоминает театр абсурда, заявил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал. По ее мнению, "безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней".

"Подобные пропагандистские инициативы Киева носят абсурдный характер. Украина все больше напоминает театр абсурда. Для Крыма создание подобного телеканала никакой угрозы не несет. Крымчане не смотрят никакие украинские телеканалы и не собираются это делать. Все попытки киевской власти как-то повлиять на умы россиян и крымчан в частности никакого результата не дадут", - сказал Зырянов РИА Новости.

Он отметил, что на Украине с одной стороны на законодательном уровне запрещают русский язык, а с другой - заявляют о создании русскоязычного телеканала, что выглядит весьма странно.

Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.