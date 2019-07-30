В Пятигорске назвали возможные причины пожара в цехе по производству шуб

ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Поджог, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования рассматриваются в числе причин пожара в цехе по производству шуб в Пятигорске, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Ранее в ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в понедельник вечером в Пятигорске на улице Краснослободской в цехе по производству шуб произошел пожар на площади тысяча квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.
"По факту пожара, произошедшего накануне в городе Пятигорске по улице Краснослободской, 13, в цехе по производству меховых изделий, который расположен на территории частного домовладения, органами дознания главного управления МЧС России по Ставропольскому краю проводится проверка. В настоящее время рассматривается несколько причин возникновения пожара, среди которых: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, поджог. После проведения всех проверочных мероприятий будет дана соответствующая правовая оценка в рамках расследования дела о пожаре", - отметил Дегтярев.