В Пятигорске назвали возможные причины пожара в цехе по производству шуб

ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Поджог, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования рассматриваются в числе причин пожара в цехе по производству шуб в Пятигорске, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

Ранее в ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в понедельник вечером в Пятигорске на улице Краснослободской в цехе по производству шуб произошел пожар на площади тысяча квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.