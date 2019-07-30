Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

"В соответствии с поручением министра необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ", - говорится в сообщении.