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РИА Новости

Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

Вчера, 12:53
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© Фото предоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином АфанасьевымТушение пожаров в Якутии
Тушение пожаров в Якутии
© Фото предоставлено министром охраны природы Якутии Сахамином Афанасьевым
Тушение пожаров в Якутии
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными ведомствами пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров, чтобы снизить угрозу их перехода на населенные пункты, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с поручением министра необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ", - говорится в сообщении.
В Минприроды отметили, что данные меры будут приняты до конца августа. Кобылкин также поручил проанализировать эффективность использования средств, выделенных на предотвращение пожаров в текущем сезоне.
В ряде сибирских регионов в середине июля возникли лесные пожары, однако власти посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась и только в Красноярском крае площадь возгораний превысила 1 миллион гектаров. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Красноярском крае и Иркутской области.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМинистерство природных ресурсов и экологии РФОбщество
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