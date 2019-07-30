Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными ведомствами пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров, чтобы снизить угрозу их перехода на населенные пункты, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с поручением министра необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ", - говорится в сообщении.
В Минприроды отметили, что данные меры будут приняты до конца августа. Кобылкин также поручил проанализировать эффективность использования средств, выделенных на предотвращение пожаров в текущем сезоне.
В ряде сибирских регионов в середине июля возникли лесные пожары, однако власти посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась и только в Красноярском крае площадь возгораний превысила 1 миллион гектаров. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Красноярском крае и Иркутской области.