Клишас прокомментировал решение по перечню потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство приняло взвешенное и разумное решение по определению перечня потенциально опасных пород собак, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак. В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечне значатся акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, северокавказская собака.

"Если согласиться с тем, что потенциально опасные породы собак вообще существуют, то нужно признать, что правительство приняло очень взвешенное и разумное решение", - сказал Клишас РИА Новости во вторник.

По его словам, "в той ситуации, которая сложилась, причем сложилась по воле парламента, принятое правительством решение можно только поддержать".

С 1 января 2019 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Новый закон предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения и обеспечению безопасности граждан при взаимодействии с ними. Он фактически запрещает организацию контактных зоопарков, а также опыты над животными и содержание дома диких животных.

В законе содержится понятие потенциально опасных собак - "определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека". Окончательный их список должен быть утвержден федеральным правительством.