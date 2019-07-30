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РИА Новости

Клишас прокомментировал решение по перечню потенциально опасных пород собак

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство приняло взвешенное и разумное решение по определению перечня потенциально опасных пород собак, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак. В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечне значатся акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, северокавказская собака.
"Если согласиться с тем, что потенциально опасные породы собак вообще существуют, то нужно признать, что правительство приняло очень взвешенное и разумное решение", - сказал Клишас РИА Новости во вторник.
По его словам, "в той ситуации, которая сложилась, причем сложилась по воле парламента, принятое правительством решение можно только поддержать".
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С 1 января 2019 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Новый закон предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения и обеспечению безопасности граждан при взаимодействии с ними. Он фактически запрещает организацию контактных зоопарков, а также опыты над животными и содержание дома диких животных.
В законе содержится понятие потенциально опасных собак - "определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека". Окончательный их список должен быть утвержден федеральным правительством.
Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается. Если такая собака содержится на огороженной территории собственника, об этом должна быть сделана предупреждающая надпись при входе. Предусматривается, что животные, включенные в перечень запрещенных для содержания животных и приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления их естественной смерти.
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Вчера, 10:02
В Госдуме поддержали утверждение списка потенциально опасных пород собак
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