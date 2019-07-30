Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T12:52Z
https://ria.ru/20190730/1557000431.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Защита обжалует решение об аресте начальника уголовного розыска в Приморье

Вчера, 12:52
215
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Защита арестованного начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева намерена обжаловать решение о мере пресечения, сообщил РИА Новости представитель защиты.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Миляева. Позже СК сообщил, что на него заведено дело по статье "Злоупотребление полномочиями". У него дома при обыске нашли один миллион рублей. Суд арестовал Миляева на два месяца. Защита просила о домашнем аресте.
"Планируем обжаловать решение о мере пресечения", - сказал адвокат.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 10:18
СК назвал причину задержания начальника уголовного розыска в Приморье
000010
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
СК назвал причину задержания начальника уголовного розыска в Приморье
РИА
Новости
Суд арестовал начальника уголовного розыска в Приморье
В Саратовской области уволили первого замглавы УФСИН
Суд оставил в СИЗО майора ФСБ по делу о разбое
Лента
новостей
Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН к семи годам за "обувную аферу"
Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
В Петербурге полиция задержала напавшего на пешехода водителя Rolls-Royce
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Генпрокуратура заявила о недостатках в области безопасности в ОПК
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Кубанскую экс-чиновницу осудили за фиктивный тираж газеты о работе властей
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт оценил угрозу для россиян от нового способа кражи денег с карт
В Приамурье 13 человек пострадали в смертельном ДТП с автобусом
В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
Андрей Миляев
В Приморье задержали начальника уголовного розыска, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
Лента новостейМолния