Защита обжалует решение об аресте начальника уголовного розыска в Приморье

Ранее источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Миляева. Позже СК сообщил, что на него заведено дело по статье "Злоупотребление полномочиями". У него дома при обыске нашли один миллион рублей. Суд арестовал Миляева на два месяца. Защита просила о домашнем аресте.