Защита обжалует решение об аресте начальника уголовного розыска в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Защита арестованного начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева намерена обжаловать решение о мере пресечения, сообщил РИА Новости представитель защиты.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Миляева. Позже СК сообщил, что на него заведено дело по статье "Злоупотребление полномочиями". У него дома при обыске нашли один миллион рублей. Суд арестовал Миляева на два месяца. Защита просила о домашнем аресте.
"Планируем обжаловать решение о мере пресечения", - сказал адвокат.