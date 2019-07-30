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РИА Новости

Незаконные акции в Москве не должны повториться, заявил Чайка

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал усилить надзор за грядущими в сентябре выборами: несанкционированные акции в Москве повториться не должны.
"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились", - сказал он в ходе заседания коллегии.
Генпрокурор поручил подчиненным при необходимости "оперативно вносить изменения в ведомственные распорядительные документы".
"Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации и, как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования", - добавил Чайка.
За последнее время оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей, организовали в столице несколько несанкционированных митингов. Эти акции привели к задержанию более тысячи человек и возбуждению уголовного дела.
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55110935
Обсудить 9
Юрий ЧайкаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Незаконный не допуск кандидатов должен прекратится,власть сама злит народ,а в нашей стране народ это власть,а не Путин и Чайка,вас народ поставил его интересы соблюдать ,вот и следите за своими структурами которые творят беспредел,а не кидайтесь на людей которые вашим правлением не довольны.Все безобразие в стране не от людей,а от власти которая бардак в стране организовала.
30 июля, 12:58
Татьяна Бондарева
15000112
Да полно вам брехать! Народ злит блокирование улиц толпой матюгаюшихся зомбоцефалов, останавливающие в потоке транспорта и общественный транспорт и машины специальных служб! И чем скорее подобные "акции" будут прекращены с помощью органов безопасности, тем быстрее заблагоухает локальный порядок. Локальный кв контексте того, что протесты ваши "деланные" носят локальный характер, местечковый и обособленный от социума! Хватит вам уже за народ причитать!
30 июля, 13:03
Ryskin Andy
10000016
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