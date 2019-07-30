Незаконные акции в Москве не должны повториться, заявил Чайка

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал усилить надзор за грядущими в сентябре выборами: несанкционированные акции в Москве повториться не должны.
"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились", - сказал он в ходе заседания коллегии.
Генпрокурор поручил подчиненным при необходимости "оперативно вносить изменения в ведомственные распорядительные документы".
"Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации и, как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования", - добавил Чайка.
За последнее время оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей, организовали в столице несколько несанкционированных митингов. Эти акции привели к задержанию более тысячи человек и возбуждению уголовного дела.