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РИА Новости

В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы

Вчера, 12:51
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© Фото : ФГБУ "Сочинский национальный парк"Американский таракан
Американский таракан
© Фото : ФГБУ "Сочинский национальный парк"
СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.
Длина тела американского таракана (Periplaneta americana) достигает пяти сантиметров, а с усами — превышает девять. Этих насекомые хорошо летают. Их часто содержат в террариумах или разводят как как корм для ящериц и некоторых видов змей.
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"Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье", — полагают специалисты.
Уточняется, что таракан происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида. Позже он попал в Европу, а сейчас встречается по всему миру. В холодных широтах он обитает исключительно в зданиях, а в теплых, таких как Сочи, может жить и в природной среде, прячась днем в сырых темных убежищах. Американские тараканы — полифаги, то есть едят практически любые органические остатки, но предпочитают гниющую древесину.
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Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию, отметили в Сочинском нацпарке.
"Кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются. В Китае американский таракан получил прозвище "очень живучий маленький вредитель". Тем не менее в Китае спиртовый настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жареном виде", — говорится в сообщении.
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СочиРоссияРИА Наука
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