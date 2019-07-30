В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.

Длина тела американского таракана (Periplaneta americana) достигает пяти сантиметров, а с усами — превышает девять. Этих насекомые хорошо летают. Их часто содержат в террариумах или разводят как как корм для ящериц и некоторых видов змей.

"Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье", — полагают специалисты.

Уточняется, что таракан происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида. Позже он попал в Европу, а сейчас встречается по всему миру. В холодных широтах он обитает исключительно в зданиях, а в теплых, таких как Сочи, может жить и в природной среде, прячась днем в сырых темных убежищах. Американские тараканы — полифаги, то есть едят практически любые органические остатки, но предпочитают гниющую древесину.

Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию, отметили в Сочинском нацпарке.