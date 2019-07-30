Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T12:51Z
https://ria.ru/20190730/1557000358.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Австралии самолет столкнулся с осветительной мачтой

Вчера, 12:51
271
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Cobham Aviation столкнулся с осветительной мачтой в аэропорту города Перт в Австралии, никто из пассажиров не пострадал, сообщает телеканал 7News со ссылкой на заявление аэропорта.
Инцидент произошел во вторник днем. Сообщается, что во время происшествия в самолете находились 62 пассажира и четыре члена экипажа.
Самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines заходит на посадку
21 июля, 18:49
В США два самолета столкнулись в аэропорту
По данным телеканала, в аэропорту подтвердили, что инцидент с самолетом авиакомпании Cobham произошел во время руления. "Экстренные службы находятся на месте, но пострадавших среди пассажиров и экипажа нет", - говорится в заявлении. Также сообщается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта.
Сама авиакомпания сообщила, что речь идет о самолете Cobham RJ85. Также в Cobham Aviation сообщили, что в результате инцидента была повреждена носовая часть самолета. Авиакомпания также заявила о готовности сотрудничать в расследовании инцидента.
111000
Обсудить 0
АвстралияВ мире
Рекомендуем
Самолеты в аэропорту Борисполь
В Киеве совершил аварийную посадку самолет, летевший в Бангкок
РИА
Новости
Сотрудник полиции возле тюрьмы в Бразилии. Архивное фото
Число погибших в результате тюремного бунта в Бразилии возросло до 57
При взрыве в Афганистане погибли трое детей
Военные и спасатели на месте крушения военного самолета, Пакистан. 30 июля 2019
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Лента
новостей
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
В Германии завели дело на гражданина Эритреи, столкнувшего людей под поезд
В Гонконге почти 80 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
В Афганистане уничтожили более 50 талибов в ходе военной операции
Фукусима-2
В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
Американский таракан
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В МЧС прокомментировали слова красноярского губернатора о тушении пожаров
Экс-мэра Тегерана приговорили к смертной казни за убийство жены
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии рассказал о ситуации в районах боев против сил Хафтара
Число жертв крушения самолета в Пакистане возросло до 19, сообщают СМИ
В США пять человек погибли в результате стрельбы
На севере Италии самолет упал на автостраду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
Лента новостейМолния